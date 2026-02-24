Rando à la ferme avec Trott’Iraty et pique-nique du berger au cayolar

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 89 – 89 – 89 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Au départ de Saint-Jean-Pied-de-Port, partez à la rencontre de Fabien et Sébastien qui vous attendent pour une visite inoubliable. Après cette visite, nous poursuivrons vers le kaiolar, pour déguster le pique-nique du berger, simple, authentique, dans un décor exceptionnel. Un expérience complète pour s’imprégner pleinement de la vie en estive et de ses panoramas magiques.

La formule comprend la location des tottinettes, le casque et les gants, l’accompagnement par la guide, la visite à la ferme, l’assurance, le pique-nique du berger. Possibilité de faire des achats à la ferme.

Nous recommandons de porter des vêtements longs et des chaussures fermées, un sac avec de l’eau et une veste en cas de météo changeante. Il est obligatoire de savoir faire du vélo (niveau 2/5). Réservé aux plus de 14 ans.

Durée totale environ 4 heures. Départ validé à partir de 4 participants .

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

L’événement Rando à la ferme avec Trott’Iraty et pique-nique du berger au cayolar Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme Pays Basque