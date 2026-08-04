Informations pratiques

Saint-Michel-de-Montaigne

Rando à pied sur les terres de Montaigne

le bourg Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Vous avez découvert Montaigne à cheval, puis à vélo… cette fois, laissez-

vous guider à pied sur les sentiers de randonnée. Accompagnés

par nos guides, partez explorer son territoire et plongez dans l’univers

de Montaigne, au coeur de paysages chargés d’histoire. Une expérience

immersive proposée en partenariat avec Sport Attitude .

le bourg Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine montaigne.mouvement@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando à pied sur les terres de Montaigne

L’événement Rando à pied sur les terres de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Castillon-Pujols