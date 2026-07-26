Informations pratiques

Saint-Michel-de-Montaigne

Théâtre La Vision de Dante | Château de Montaigne

Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

L’équipe du Château de Montaigne a le plaisir de vous annoncer le retour du comédien Eric Sanson pour une représentation exceptionnelle théâtrale en plein air

HUGO La Vision de Dante , inspirée de l’œuvre de Victor Hugo et interprétée par Éric Sanson.

Représentations les 25 juillet, 1er, 8, 22 et 29 août, ainsi que le 5 septembre 2026, à partir de 18 h 30.

Durée 1h.

Tarif unique 20 € par personne.

En cas de mauvais temps, la représentation sera annulée.

À noter les tarifs indiqués ne comprennent pas les visites guidées de la Tour de Montaigne ni du Château. Si vous souhaitez profiter de ces visites, il est nécessaire de réserver des billets distincts.

Les réservations peuvent être effectuées directement sur notre site internet.

Vous pouvez nous contacter par e-mail à info@chateau-montaigne.com ou par téléphone au 05 53 58 63 93. .

Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 63 93 info@chateau-montaigne.com

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English : Théâtre La Vision de Dante | Château de Montaigne

L’événement Théâtre La Vision de Dante | Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne a été mis à jour le 2026-07-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides