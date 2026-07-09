Informations pratiques

Clara-Villerach

RANDO ACCOMPAGNEE CHAPELLE SAINT-ETIENNE DE POMERS ET LA FORET DE CLARA

Clara-Villerach Pyrénées-Orientales

Tarif : 22 – 22 – 22

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:30:00

fin : 2026-08-23 12:30:00

Date(s) :

2026-08-23

A partir des charmants villages de Villerach et Clara, nous monterons dans un univers forestier méditerranéen jusqu’à la chapelle St Etienne de Pomers perchée sur une épaule rocheuse et offrant un splendide panorama sur la vallée de la Têt.

.

Clara-Villerach 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 33 22 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting from the charming villages of Villerach and Clara, we’ll make our way up through a Mediterranean forest landscape tothe St. Etienne de Pomers Chapel, perched on a rocky outcrop and offering a splendid panoramic view of the Tât Valley.

L’événement RANDO ACCOMPAGNEE CHAPELLE SAINT-ETIENNE DE POMERS ET LA FORET DE CLARA Clara-Villerach a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO