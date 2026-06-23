Rando accompagnée et repas Salle des fêtes Armentieux
Rando accompagnée et repas Salle des fêtes Armentieux dimanche 5 juillet 2026.
Armentieux
Rando accompagnée et repas
Salle des fêtes ARMENTIEUX Armentieux Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:15:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
L’association C.L.A.P propose chaque mois (hors période hivernale) une randonnée accompagnée à la découverte des villages de Bastides et Vallons du Gers.
Les bénévoles de cette dynamique association vous invite ensuite à un repas, sur réservation, concocter par eux-même.
Bien @oosur vous pouvez ne faire qu’une des deux activités !!
Départ des randonnées de la salle des fêtes
8h45 pour la grande randonnée de 14,6 km inscription 8:30
9h45 pour la petite randonnée de 7,5 km inscription 9:30
Repas à partir de 12:30 à la salle des fêtes.
Inscription au repas obligatoire.
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Salle des fêtes ARMENTIEUX Armentieux 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 30 18 clap32@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every month (except during the winter months), the C.L.A.P. association offers a guided hike to explore the villages of the Bastides and Vallons of the Gers.
The volunteers from this dynamic association then invite you to a meal—by reservation only—that they prepare themselves.
Of course, you can choose to participate in just one of the two activities!!
Hikes depart from the village hall:
8:45 a.m. for the long hike (14.6 km)—registration at 8:30 a.m.
9:45 a.m. for the short 7.5 km hike—registration at 9:30 a.m.
Lunch starting at 12:30 p.m. at the community hall.
Registration for lunch is required.
L’événement Rando accompagnée et repas Armentieux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65