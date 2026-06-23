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AGENDA · Charquemont

Rando accompagnée Sur les pas des contrebandiers station de loisirs  »La Combe Saint Pierre » Charquemont

lundi 27 juillet 2026 · station de loisirs ''La Combe Saint Pierre'' · Charquemont

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
13:45:00
Lieu
station de loisirs ''La Combe Saint Pierre''
Adresse
La Combe Saint Pierre
Ville
25140 Charquemont
Département
Doubs
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charquemont

Rando accompagnée Sur les pas des contrebandiers

station de loisirs  »La Combe Saint Pierre » La Combe Saint Pierre Charquemont Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 13:45:00
fin : 2026-08-03 17:00:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-17 2026-08-24

Empruntez les sentiers utilisés jadis par les contrebandiers et découvrez le site des Échelles de la Mort.
Randonnée accompagnée et commentée par Patrick, accompagnateur en montagne. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays Horloger. Randonnée de 12 km et 400 m de dénivelé positif. L’accompagnateur s’adapte au rythme de chaque membre du groupe.   .

station de loisirs  »La Combe Saint Pierre » La Combe Saint Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88  tourisme@payshorloger.com

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English : Rando accompagnée Sur les pas des contrebandiers

L’événement Rando accompagnée Sur les pas des contrebandiers Charquemont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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