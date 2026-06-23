Rando accompagnée Sur les pas des contrebandiers station de loisirs »La Combe Saint Pierre » Charquemont
lundi 27 juillet 2026 · station de loisirs ''La Combe Saint Pierre'' · Charquemont
Informations pratiques
Charquemont
Rando accompagnée Sur les pas des contrebandiers
station de loisirs »La Combe Saint Pierre » La Combe Saint Pierre Charquemont Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 13:45:00
fin : 2026-08-03 17:00:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03 2026-08-17 2026-08-24
Empruntez les sentiers utilisés jadis par les contrebandiers et découvrez le site des Échelles de la Mort.
Randonnée accompagnée et commentée par Patrick, accompagnateur en montagne. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays Horloger. Randonnée de 12 km et 400 m de dénivelé positif. L’accompagnateur s’adapte au rythme de chaque membre du groupe. .
station de loisirs »La Combe Saint Pierre » La Combe Saint Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com
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English : Rando accompagnée Sur les pas des contrebandiers
L’événement Rando accompagnée Sur les pas des contrebandiers Charquemont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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