Informations pratiques

Charquemont

Rando accompagnée Sur les pas des contrebandiers

station de loisirs »La Combe Saint Pierre » La Combe Saint Pierre Charquemont Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 13:45:00

fin : 2026-08-03 17:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-03 2026-08-17 2026-08-24

Empruntez les sentiers utilisés jadis par les contrebandiers et découvrez le site des Échelles de la Mort.

Randonnée accompagnée et commentée par Patrick, accompagnateur en montagne. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays Horloger. Randonnée de 12 km et 400 m de dénivelé positif. L’accompagnateur s’adapte au rythme de chaque membre du groupe. .

station de loisirs »La Combe Saint Pierre » La Combe Saint Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com

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English : Rando accompagnée Sur les pas des contrebandiers

L’événement Rando accompagnée Sur les pas des contrebandiers Charquemont a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER