Rando baignade avec la Ferme des Grandes Oreilles Saint-André-de-Najac

Rando équestre baignade avec la Ferme des Grandes Oreilles

Le Combalou Saint-André-de-Najac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Cet été, partez à l’aventure avec nos randonnées équestres à la journée, disponibles en juillet et août !

Que vous soyez cavalier débutant ou confirmé, profitez d’une pause baignade rafraîchissante et d’un pique-nique gourmand, mettant à l’honneur des produits locaux savoureux. C’est l’occasion parfaite de vous reconnecter avec la nature tout en savourant les délices de notre région.

Rejoignez-nous pour une expérience inoubliable, où le plaisir de l’équitation rime avec convivialité et découvertes. Réservez dès maintenant votre place et préparez-vous à vivre des moments magiques en pleine nature !

Venez galoper avec nous ! .

Le Combalou Saint-André-de-Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 16 88 54 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, set off on an adventure with our full-day horseback rides, available in July and August!

L’événement Rando équestre baignade avec la Ferme des Grandes Oreilles Saint-André-de-Najac a été mis à jour le 2025-12-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)