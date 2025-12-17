Rando nocturne avec la Ferme des Grandes Oreilles Saint-André-de-Najac

Rando équestre nocturne avec la Ferme des Grandes Oreilles

Le Combalou Saint-André-de-Najac Aveyron

Début : Vendredi 2026-06-29

fin : 2026-08-29

2026-06-29 2026-07-28 2026-08-27

Cet été, partez à l’aventure avec nos randonnées équestres nocturnes, disponibles en juin, juillet et août !

Rejoignez-nous pour une expérience inoubliable, où le plaisir de l’équitation rime avec convivialité et découvertes. Réservez dès maintenant votre place et préparez-vous à vivre des moments magiques au clair de lune !

Venez galoper avec nous !

Pique-nique partagé afin de faire de connaisse.

Uniquement pour cavaliers confirmés. Prévoir une lampe frontale. .

Le Combalou Saint-André-de-Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 16 88 54 03

English :

This summer, set off on an adventure with our night-time horseback rides, available in June, July and August!

