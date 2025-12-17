Rando nocturne avec la Ferme des Grandes Oreilles Saint-André-de-Najac
Rando nocturne avec la Ferme des Grandes Oreilles Saint-André-de-Najac lundi 29 juin 2026.
Rando équestre nocturne avec la Ferme des Grandes Oreilles
Le Combalou Saint-André-de-Najac Aveyron
Début : Vendredi 2026-06-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-06-29 2026-07-28 2026-08-27
Cet été, partez à l’aventure avec nos randonnées équestres nocturnes, disponibles en juin, juillet et août !
Rejoignez-nous pour une expérience inoubliable, où le plaisir de l’équitation rime avec convivialité et découvertes. Réservez dès maintenant votre place et préparez-vous à vivre des moments magiques au clair de lune !
Venez galoper avec nous !
Pique-nique partagé afin de faire de connaisse.
Uniquement pour cavaliers confirmés. Prévoir une lampe frontale. .
Le Combalou Saint-André-de-Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 16 88 54 03
English :
This summer, set off on an adventure with our night-time horseback rides, available in June, July and August!
