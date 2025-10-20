Rando-Barbecue (Les Coureurs du Mont Genezet) Départ Salle polyvalente Plainoiseau Plainoiseau

Rando-Barbecue (Les Coureurs du Mont Genezet)

Départ Salle polyvalente Plainoiseau 350 Rue Georges Trouillot Plainoiseau Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

2026-05-30

Pour cette randonnée 3 distances 5, 10 et 15 kms.

Vous apportez votre panier repas qui sera déposé par les membres de l’association sur l’aire de pique-nique.

Vous trouverez sur place à votre disposition des tables, des bancs, une buvette, et un barbecue. .

Départ Salle polyvalente Plainoiseau 350 Rue Georges Trouillot Plainoiseau 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 22 61 73 lescoureursdumontgenezet@gmail.com

