Menetou-Râtel

Rando Barbecue

Menetou-Râtel Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24 11:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Randonnée pédestre et VTT à Ménetou-Râtel sur 3 circuits

Vous aurez le choix entre 3 parcours pédestres de 8, 15 ou 23 kms , départ entre 7h et 11h.

Restauration buvette sur place et bien sûr le mythique barbecue clôturera la manifestation. 5 .

Menetou-Râtel 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 59 25 03 39

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English :

Hiking and mountain biking in Ménetou-Râtel on 4 circuits

L’événement Rando Barbecue Menetou-Râtel a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois