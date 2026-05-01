Rando Barbecue Menetou-Râtel
Rando Barbecue Menetou-Râtel dimanche 24 mai 2026.
Menetou-Râtel
Rando Barbecue
Menetou-Râtel Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 11:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Randonnée pédestre et VTT à Ménetou-Râtel sur 3 circuits
Vous aurez le choix entre 3 parcours pédestres de 8, 15 ou 23 kms , départ entre 7h et 11h.
Restauration buvette sur place et bien sûr le mythique barbecue clôturera la manifestation. 5 .
Menetou-Râtel 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 59 25 03 39
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English :
Hiking and mountain biking in Ménetou-Râtel on 4 circuits
L’événement Rando Barbecue Menetou-Râtel a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois