Rando bien-être au Château Jaron Château Jaron Landerrouat
mardi 7 juillet 2026 · Château Jaron · Landerrouat
Informations pratiques
Landerrouat
Rando bien-être au Château Jaron
Château Jaron 2 La Verrière Landerrouat Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 08:30:00
fin : 2026-07-07 12:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Rando Bien-être
(Places limitées, sur inscription).
Mardi 07 Juillet de 8h30 à 12h30 ou 14h30 au Château Jaron à Landerrouat (Départ).
Rando dégustation.
Balade d’environ 9 à 11 km.
Retour au domaine pour une visite de la cave où nous élevons les vins en jarres avec une dégustation de six vins (15€).
Auberge espagnole dans le jardin si souhaité.
Seulement sur inscription auprès d’Agnès 06 32 10 42 86 .
Château Jaron 2 La Verrière Landerrouat 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 10 42 86
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English : Rando bien-être au Château Jaron
L’événement Rando bien-être au Château Jaron Landerrouat a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays Foyen
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