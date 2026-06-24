Rando bien-être au Château Jaron Château Jaron Landerrouat

Informations pratiques

Landerrouat

Rando bien-être au Château Jaron

Château Jaron 2 La Verrière Landerrouat Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 08:30:00

fin : 2026-07-07 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Rando Bien-être

(Places limitées, sur inscription).

Mardi 07 Juillet de 8h30 à 12h30 ou 14h30 au Château Jaron à Landerrouat (Départ).

Rando dégustation.

Balade d’environ 9 à 11 km.

Retour au domaine pour une visite de la cave où nous élevons les vins en jarres avec une dégustation de six vins (15€).

Auberge espagnole dans le jardin si souhaité.

Seulement sur inscription auprès d’Agnès 06 32 10 42 86 .

Château Jaron 2 La Verrière Landerrouat 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 10 42 86

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English : Rando bien-être au Château Jaron

L’événement Rando bien-être au Château Jaron Landerrouat a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays Foyen