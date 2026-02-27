Rando canine et marché artisanal Cornay

Rando canine et marché artisanal Cornay dimanche 24 mai 2026.

Place Cornay Ardennes

Tarif : – –

Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

2026-05-24

Mani­­fes­­ta­­tion couplée avec une Brocante et un marché arti­­sa­­nal orga­­ni­­sés le même jour.Programme et parcours à venir Dog-bar à l’arrivée pour rafraîchir les chiens GratuitBuvette et petite restau­­ra­­tion sous chapi­­teau Org. par Cornay Animations et Patrimoine
Place Cornay 08250 Ardennes Grand Est +33 6 78 48 06 76  cornay.animations@yahoo.com

Event coupled with a Brocante and craft market organized on the same dayProgramme and route to come Dog-bar at the finish to refresh the dogsFreeBuvette and light refreshments under marquee Org. by Cornay Animations et Patrimoine

L’événement Rando canine et marché artisanal Cornay a été mis à jour le 2026-02-25 par Ardennes Tourisme