Rando canine et marché artisanal Cornay
Rando canine et marché artisanal Cornay dimanche 24 mai 2026.
Rando canine et marché artisanal
Place Cornay Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Manifestation couplée avec une Brocante et un marché artisanal organisés le même jour.Programme et parcours à venir Dog-bar à l’arrivée pour rafraîchir les chiens GratuitBuvette et petite restauration sous chapiteau Org. par Cornay Animations et Patrimoine
.
Place Cornay 08250 Ardennes Grand Est +33 6 78 48 06 76 cornay.animations@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Event coupled with a Brocante and craft market organized on the same dayProgramme and route to come Dog-bar at the finish to refresh the dogsFreeBuvette and light refreshments under marquee Org. by Cornay Animations et Patrimoine
L’événement Rando canine et marché artisanal Cornay a été mis à jour le 2026-02-25 par Ardennes Tourisme