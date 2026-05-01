Lapleau

Rando Cascade de Neyrat

Lapleau Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Randonnée organisée par l’association Rando Doustre

10kms, Niveau Facile

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Prévenir de votre présence au 06 87 87 93 27

En cas de mauvaise météo, une randonnée peut être supprimée ou modifiée .

Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27

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English : Rando Cascade de Neyrat

L’événement Rando Cascade de Neyrat Lapleau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières