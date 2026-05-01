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Rando Cascade de Neyrat Lapleau

Rando Cascade de Neyrat Lapleau

Rando Cascade de Neyrat Lapleau jeudi 21 mai 2026.

Ville : 19550 Lapleau

Département : Corrèze

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif :

Lapleau

Rando Cascade de Neyrat

Lapleau Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Randonnée organisée par l’association Rando Doustre
10kms, Niveau Facile
Prévoir pique nique
Prévenir de votre présence au 06 87 87 93 27
En cas de mauvaise météo, une randonnée peut être supprimée ou modifiée   .

Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27 

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English : Rando Cascade de Neyrat

L’événement Rando Cascade de Neyrat Lapleau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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