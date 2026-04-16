Lapleau

Visite guidée du Viaduc des Rochers Noirs

Lapleau Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Visite guidée du Viaduc des Rochers Noirs

Du 09 juillet au 27 août, Rendez-vous les Mardis et Jeudis à 10h

Site incontournable du Patrimoine Corrézien, le Viaduc des Rochers Noirs, témoigne de l’épopée du chemin de fer en Corrèze et de cette ligne atypique Tulle-Ussel.

Innovateur pour l’époque, ce Viaduc de type Gisclard a révolutionné la construction des ponts suspendus. Deux ans de travaux spectaculaires ont permis de restaurer ce monument ferroviaire et de rouvrir l’accès aux piétons et cyclistes à plus de 90m au dessus de la Luzège . Revivez l’épopée du Tacot, de la construction du Viaduc à sa rénovation, accompagné d’un guide.

Tarifs 6€ par personne, 3 € de 8 à 16 ans, gratuit pour les moins de 8 ans.

Rendez-vous au parking du Viaduc côté Lapleau.

Réservations obligatoires et renseignements 05 55 93 04 34 .

Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34

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L’événement Visite guidée du Viaduc des Rochers Noirs Lapleau a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières