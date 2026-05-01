Concours de pêche Lapleau
Concours de pêche Lapleau samedi 23 mai 2026.
Lapleau
Concours de pêche
Etang du Vendahaut Lapleau Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 07:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concours de pêche à Lapleau, à l’étang de Vendahaut
7h30 Inscriptions
8h Début du concours
Repas sur réservation le midi, formule à 12 euros Pâté, salade niçoise, civet de biche avec frites, fromage et glace. .
Etang du Vendahaut Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 25 44 52
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English : Concours de pêche
L’événement Concours de pêche Lapleau a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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