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Concours de pêche Lapleau

Concours de pêche Lapleau

Concours de pêche Lapleau samedi 23 mai 2026.

Adresse : Etang du Vendahaut

Ville : 19550 Lapleau

Département : Corrèze

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Lapleau

Concours de pêche

Etang du Vendahaut Lapleau Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 07:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Concours de pêche à Lapleau, à l’étang de Vendahaut
7h30 Inscriptions
8h Début du concours
Repas sur réservation le midi, formule à 12 euros Pâté, salade niçoise, civet de biche avec frites, fromage et glace.   .

Etang du Vendahaut Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 25 44 52 

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English : Concours de pêche

L’événement Concours de pêche Lapleau a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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