Grandrieu

RANDO CINE PATES

Grandrieu Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:00:00

fin : 2026-05-30 20:30:00

Date(s) :

2026-05-30

2 randonnées au choix, suivies d’une collation 13h45 parcours de 10km, 14h30 parcours de 6 km.

17h30 projection du film Compostelle . A la suite des pâtes à volonté avec un festival de sauces préparées par les bénévoles et dessert. 12 €. Pensez à vous inscrire 06 50 11 20 99.

Organisé par les associations Sentiers en Margeride, le foyer rural de St-Symphorien et la Grandrieunaise.

2 randonnées au choix, suivies d’une collation 13h45 parcours de 10km, 14h30 parcours de 6 km.

17h30 projection du film Compostelle . A la suite des pâtes à volonté avec un festival de sauces préparées par les bénévoles et dessert. 12 €. Pensez à vous inscrire 06 50 11 20 99.

Organisé par les associations Sentiers en Margeride, le foyer rural de St-Symphorien et la Grandrieunaise. .

Grandrieu 48600 Lozère Occitanie +33 6 50 11 20 99 sentiersenmargeride@gmail.com

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English :

2 hikes to choose from, followed by a snack: 1:45pm 10km hike, 2:30pm 6km hike.

5.30pm screening of the film Compostelle . Followed by all-you-can-eat pasta with a festival of sauces prepared by our volunteers, and dessert. 12? Please register on 06 50 11 20 99.

Organized by the associations Sentiers en Margeride, le foyer rural de St-Symphorien and la Grandrieunaise.

L’événement RANDO CINE PATES Grandrieu a été mis à jour le 2026-05-19 par 48-OT Langogne