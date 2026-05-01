RANDO CINE PATES Grandrieu
RANDO CINE PATES Grandrieu samedi 30 mai 2026.
Grandrieu
RANDO CINE PATES
Grandrieu Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-30 20:30:00
Date(s) :
2026-05-30
2 randonnées au choix, suivies d’une collation 13h45 parcours de 10km, 14h30 parcours de 6 km.
17h30 projection du film Compostelle . A la suite des pâtes à volonté avec un festival de sauces préparées par les bénévoles et dessert. 12 €. Pensez à vous inscrire 06 50 11 20 99.
Organisé par les associations Sentiers en Margeride, le foyer rural de St-Symphorien et la Grandrieunaise.
2 randonnées au choix, suivies d’une collation 13h45 parcours de 10km, 14h30 parcours de 6 km.
17h30 projection du film Compostelle . A la suite des pâtes à volonté avec un festival de sauces préparées par les bénévoles et dessert. 12 €. Pensez à vous inscrire 06 50 11 20 99.
Organisé par les associations Sentiers en Margeride, le foyer rural de St-Symphorien et la Grandrieunaise. .
Grandrieu 48600 Lozère Occitanie +33 6 50 11 20 99 sentiersenmargeride@gmail.com
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English :
2 hikes to choose from, followed by a snack: 1:45pm 10km hike, 2:30pm 6km hike.
5.30pm screening of the film Compostelle . Followed by all-you-can-eat pasta with a festival of sauces prepared by our volunteers, and dessert. 12? Please register on 06 50 11 20 99.
Organized by the associations Sentiers en Margeride, le foyer rural de St-Symphorien and la Grandrieunaise.
L’événement RANDO CINE PATES Grandrieu a été mis à jour le 2026-05-19 par 48-OT Langogne
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