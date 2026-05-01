Grandrieu

RANDO-CINÉ-PÂTES

Grandrieu Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Foyer Rural de St Symphorien, Sentiers en Margeride et la Grandrieunaise vous invitent à participer à la journée Rando-Ciné-Pâtes, au programme

2 randonnées au choix un parcours de 10 km ou un parcours de 6 km.

Projection du film COMPOSTELLE .

Pour clôturer la journée dégustation de pâtes avec un festival de sauces.

Inscription souhaitée afin de faciliter l’organisation.

Le Foyer Rural de St Symphorien, Sentiers en Margeride et la Grandrieunaise vous invitent à participer à la journée Rando-Ciné-Pâtes, au programme

2 randonnées au choix un parcours de 10 km (départ 13h45) ou un parcours de 6 km (départ 14h30), suivie d’une collation.

Projection du film COMPOSTELLE à 17h30.

Pour clôturer cette journée dégustation de pâtes à volonté avec un festival de sauces préparées par les bénévoles accompagnées d’un dessert (pensez à amener vos couvert).

Inscription souhaitée afin de faciliter l’organisation. .

Grandrieu 48600 Lozère Occitanie +33 6 50 11 20 99 sentiersenmargeride@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Foyer Rural de St Symphorien, Sentiers en Margeride and La Grandrieunaise invite you to take part in the Rando-Ciné-Pâtes day:

a choice of 2 hikes: a 10 km trail or a 6 km trail.

Screening of the film COMPOSTELLE .

To round off the day, pasta tasting with a festival of sauces.

Registration required to facilitate organization.

L’événement RANDO-CINÉ-PÂTES Grandrieu a été mis à jour le 2026-05-19 par 48-OT Langogne