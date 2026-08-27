Informations pratiques

Saulzet-le-Froid

Rando-concert au sommet d’un puy

Saulzet-le-Froid Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Vivez l’expérience inoubliable d’une randonnée suivie d’un concert en pleine nature avec un musicien percussionniste professionnel qui vous transportera dans une ambiance tribale et tellurique.

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Saulzet-le-Froid 63970 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Enjoy the unforgettable experience of a hike followed by a concert in the great outdoors with a professional percussionist who will transport you to a tribal and earthy atmosphere.

L’événement Rando-concert au sommet d’un puy Saulzet-le-Froid a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme