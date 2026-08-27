Rando-concert au sommet d’un puy Saulzet-le-Froid
dimanche 11 octobre 2026 · Saulzet-le-Froid
Informations pratiques
Saulzet-le-Froid
Rando-concert au sommet d’un puy
Saulzet-le-Froid Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Vivez l’expérience inoubliable d’une randonnée suivie d’un concert en pleine nature avec un musicien percussionniste professionnel qui vous transportera dans une ambiance tribale et tellurique.
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Saulzet-le-Froid 63970 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Enjoy the unforgettable experience of a hike followed by a concert in the great outdoors with a professional percussionist who will transport you to a tribal and earthy atmosphere.
L’événement Rando-concert au sommet d’un puy Saulzet-le-Froid a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme