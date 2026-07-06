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AGENDA · Mouret

Rando coucher de soleil et soupe au fromage Mouret

jeudi 6 août 2026 · Mouret

Rando coucher de soleil et soupe au fromage Mouret

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Ville
12330 Mouret
Département
Aveyron
Tarif
Tarif enfant moins de 12 ans

Mouret

Rando coucher de soleil et soupe au fromage

Mouret Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif enfant
moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Jeudi 6 aout 2026 Randonnée pédestre accompagnée
Le Grand Mas / Bramarigues / Coucher de soleil vers 21h à St-Jean le Froid / Le Grand Mas. 
Soupe au fromage possible à l’arrivée.

4 heures de marche, 10km. Pas de difficulté (faible dénivelé). Prévoir une lampe de poche. Départ 18h30 devant la salle des fêtes du Grand-Mas.
Accompagnateurs André Raynal (06 33 98 93 51) et Bernard Pouget (06 21 49 21 54).

3€ la rando seule. 15€ rando et soupe. Gratuit de 12 ans. Inscriptions recommandées   .

Mouret 12330 Aveyron Occitanie +33 6 21 49 21 54 

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English :

Thursday, August 6, 2026: Guided Hike

L’événement Rando coucher de soleil et soupe au fromage Mouret a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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