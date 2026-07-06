AGENDA · Mouret
Venta Civada en concert Mouret
dimanche 6 septembre 2026 · Mouret
Informations pratiques
Mouret
Venta Civada en concert
Mouret Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Musiques et chants traditionnels occitans
Organisation Sauvegarde Patrimoine Mouret
Eglise de Mousset (Commune de Mouret) .
Mouret 12330 Aveyron Occitanie
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English :
Traditional Occitan Music and Songs
L’événement Venta Civada en concert Mouret a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)