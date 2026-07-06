Informations pratiques

Mouret

Venta Civada en concert

Mouret Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Musiques et chants traditionnels occitans

Organisation Sauvegarde Patrimoine Mouret

Eglise de Mousset (Commune de Mouret) .

Mouret 12330 Aveyron Occitanie

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English :

Traditional Occitan Music and Songs

L’événement Venta Civada en concert Mouret a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)