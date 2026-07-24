Fête de Mouret Mouret
samedi 22 août 2026 · Mouret
Informations pratiques
Mouret
Fête de Mouret
Mouret Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Fête de Mouret sur le week-end du 22 & 23 août!
Samedi 22 août
19h30 Moules frites, soirée animée par le duo La Purée suivi de LOL le trio,
Dimanche 23 août
8h00 Petit-Déjeuner traditionnel tripous / soupe aux fromages / Escargots & Andesses, pain cuit au feu de bois.
14h30 Concours de pétanque amateur
20h00 Repas Mouretois Suprême de poulet sauce poulet et patates Mourétoises (résa 07 85 36 99 13 ou sur place avant 17h) .
Mouret 12330 Aveyron Occitanie
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English :
Mouret Festival on the weekend of August 22 & 23!
L’événement Fête de Mouret Mouret a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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