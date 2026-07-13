Informations pratiques

Mouret

Fête du Grand-Mas 2026

Le Grand-Mas Mouret Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Fête du village!

Le Grand-Mas est en fête pour le week-end, au programme:

Le samedi 1er août, soirée musicale avec La frange d’Elsa autour d’une truffade et de grillades.

Le dimanche 2 août

8h petit déjeuner tripoux ou pied de veau, petit déjeuner sucré aussi servi.

21h Poule farcie servie à table (sur réservation uniquement le dimanche 2 août au 07 87 96 67 15) .

Le Grand-Mas Mouret 12330 Aveyron Occitanie +33 7 87 96 67 15

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English :

Fête du village!

L’événement Fête du Grand-Mas 2026 Mouret a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)