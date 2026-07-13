Fête du Grand-Mas 2026 Mouret
samedi 1 août 2026 · Mouret
Informations pratiques
Mouret
Fête du Grand-Mas 2026
Le Grand-Mas Mouret Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Fête du village!
Le Grand-Mas est en fête pour le week-end, au programme:
Le samedi 1er août, soirée musicale avec La frange d’Elsa autour d’une truffade et de grillades.
Le dimanche 2 août
8h petit déjeuner tripoux ou pied de veau, petit déjeuner sucré aussi servi.
21h Poule farcie servie à table (sur réservation uniquement le dimanche 2 août au 07 87 96 67 15) .
Le Grand-Mas Mouret 12330 Aveyron Occitanie +33 7 87 96 67 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fête du village!
L’événement Fête du Grand-Mas 2026 Mouret a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Mouret (Aveyron)
- Rando coucher de soleil et soupe au fromage Mouret 6 août 2026
- Spectacle Rapataf Mouret 15 août 2026
- Venta Civada en concert Mouret 6 septembre 2026