Informations pratiques

Mouret

Spectacle Rapataf

Mouret Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Afag Théatre Théâtre de rue avant départ pour Aurillac. L’histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux en une demi-heure (durée 60 mn)

Pause miam avec les Pizzas de Tom

Concert de Capi mes chansons

RAPATAF présente Devant la salle des fêtes du Grand-Mas

18h30 un spectacle de théâtre de rue de la Compagnie AFAG (https://www.afagtheatre.org/ ) L’histoire des trois mousquetaires racontée à trois et en une demi-heure : du spectaculaire combat d’épées, de l’humour, une maîtrise aléatoire des chiffres, du vivre ensemble, de l’amour, une histoire et un brin d’actualité. Durée 60 minutes, tout public,

21h00 un concert-spectacle de Fabrice Vialatte Mes chansons , chanson française à la mode Boby Lapointe, Georges Brassens ou Renaud. Durée 60 minutes, tout public,

à noter

à partir de 18h- une buvette avec que des bonnes boissons locales

à partir de 19h30 un espace restauration avec les Pizzas au feu de bois du Fournil de Tom

Entrée à prix libre,

Repli à l’intérieur en cas de pluie .

Mouret 12330 Aveyron Occitanie

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English :

Afag Theater Street theater before heading to Aurillac. The story of The Three Musketeers told by two performers in half an hour (running time: 60 min)

A tasty break with Tom’s Pizzas

Capi concert: My Songs

L’événement Spectacle Rapataf Mouret a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)