Spectacle Rapataf Mouret
samedi 15 août 2026 · Mouret
Informations pratiques
Mouret
Spectacle Rapataf
Mouret Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Afag Théatre Théâtre de rue avant départ pour Aurillac. L’histoire des Trois Mousquetaires racontée à deux en une demi-heure (durée 60 mn)
Pause miam avec les Pizzas de Tom
Concert de Capi mes chansons
RAPATAF présente Devant la salle des fêtes du Grand-Mas
18h30 un spectacle de théâtre de rue de la Compagnie AFAG (https://www.afagtheatre.org/ ) L’histoire des trois mousquetaires racontée à trois et en une demi-heure : du spectaculaire combat d’épées, de l’humour, une maîtrise aléatoire des chiffres, du vivre ensemble, de l’amour, une histoire et un brin d’actualité. Durée 60 minutes, tout public,
21h00 un concert-spectacle de Fabrice Vialatte Mes chansons , chanson française à la mode Boby Lapointe, Georges Brassens ou Renaud. Durée 60 minutes, tout public,
à noter
à partir de 18h- une buvette avec que des bonnes boissons locales
à partir de 19h30 un espace restauration avec les Pizzas au feu de bois du Fournil de Tom
Entrée à prix libre,
Repli à l’intérieur en cas de pluie .
Mouret 12330 Aveyron Occitanie
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English :
Afag Theater Street theater before heading to Aurillac. The story of The Three Musketeers told by two performers in half an hour (running time: 60 min)
A tasty break with Tom’s Pizzas
Capi concert: My Songs
L’événement Spectacle Rapataf Mouret a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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