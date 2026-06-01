Rando croquis Ballan-Miré
Rando croquis Ballan-Miré samedi 13 juin 2026.
Ballan-Miré
Rando croquis
34 rue du commerce Ballan-Miré Indre-et-Loire
Tarif : 28 – 28 – EUR
28
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Rando Croquis dans les rues de Ballan-Miré avec Yannick Mouré
Profitez d’une promenade artistique pour observer et croquer le paysage de Ballan-Miré, avec les conseils de notre professeur de dessin Yannick Mouré. Accessible pour tous les niveaux ! 28 .
34 rue du commerce Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 67 69 63 mjc.ballan@wanadoo.fr
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English :
Rando Croquis in the streets of Ballan-Miré with Yannick Mouré
L’événement Rando croquis Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-06-04 par ADT 37