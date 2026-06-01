Ballan-Miré

Rando croquis

34 rue du commerce Ballan-Miré Indre-et-Loire

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Rando Croquis dans les rues de Ballan-Miré avec Yannick Mouré

Profitez d’une promenade artistique pour observer et croquer le paysage de Ballan-Miré, avec les conseils de notre professeur de dessin Yannick Mouré. Accessible pour tous les niveaux ! 28 .

34 rue du commerce Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 67 69 63 mjc.ballan@wanadoo.fr

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English :

Rando Croquis in the streets of Ballan-Miré with Yannick Mouré

L’événement Rando croquis Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-06-04 par ADT 37