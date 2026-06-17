Rando culturelle d’Adervielle à Génos Maison des Amis de la Nature à Adervielle Adervielle-Pouchergues mercredi 15 juillet 2026.

Adervielle-Pouchergues

Rando culturelle d’Adervielle à Génos

Maison des Amis de la Nature à Adervielle ADERVIELLE-POUCHERGUES Adervielle-Pouchergues Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Au cours d’une déambulation vous découvrirez le passé agro-pastoral et industriel des villages du Louron.

Durée 3h. Prévoir chaussures de marche.

Sur réservation au 06 42 17 66 31 .

Maison des Amis de la Nature à Adervielle ADERVIELLE-POUCHERGUES Adervielle-Pouchergues 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

As you stroll through the area, you’ll discover the agricultural, pastoral, and industrial history of the villages of the Louron.

L’événement Rando culturelle d’Adervielle à Génos Adervielle-Pouchergues a été mis à jour le 2026-06-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65