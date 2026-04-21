Radenac

Rando-cyclo Jean Robic 6ème édition

Radenac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’édition 2026 va se concentrer uniquement sur la partie cyclosportive, pédestre et extension à des foulées.

Circuits vélo (65, 90 et 120 km), deux ravitaillements à Saint Gérand et sur le site de Pontivybike.

A l’arrivée grillade et boisson, participation de 10 euros.

Circuits pédestre ou course à pied (6, 12 et 17 km), ces circuits sont issus du P’tit Tacot et du circuit du Passoué.

Un ravitaillement commun sur le parking du musée des Sanglots Longs à Réguiny. A l’arrivée casse croute et boisson, participation de 5 euros.

Le traditionnel circuit découverte Jean ROBIC de 22 km. Ravitaillement identique au pédestre. A l’arrivée casse croute et boisson, participation de 5 euros.

Comme l’année dernière cette journée sera au profit de l’association Rêves de Clown enfants hospitalisés de Pontivy, il sera reversé par participant deux euros (cyclo) et un euro (pédestre, foulées et 22 km). .

Radenac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 82 83 61 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rando-cyclo Jean Robic 6ème édition Radenac a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté