RANDO CYCLO Rue de la République Pinsaguel
RANDO CYCLO Rue de la République Pinsaguel dimanche 12 juillet 2026.
Pinsaguel
RANDO CYCLO
Rue de la République MUSCADELLE Pinsaguel Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
3
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12 02:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Le Pinsaguel Cyclo Club organise sa 34ème randonnée de la Confluence. On vous donne rendez dès 7h30 au complexe sportif de la Muscadelle. N’oublie pas ton casque !
Sortie familiale en plein nature.
Le Pinsaguel Cyclo Club organise sa 34ème randonnée de la Confluence. On vous donne rendez dès 7h30 au complexe sportif de la Muscadelle. N’oublie pas ton casque !
3 PARCOURS
Informations à venir 3 .
Rue de la République MUSCADELLE Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 88 vielocale@mairie-pinsaguel.com
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English :
The Pinsaguel Cyclo Club is organizing its 34th Confluence ride. See you at 7:30 am at the Muscadelle sports complex. Don’t forget your helmet!
L’événement RANDO CYCLO Pinsaguel a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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