Rando Découverte RDV à 9h sur le site de l’assocation Jourgnac

Jourgnac

Rando Découverte

RDV à 9h sur le site de l’assocation 599 Impasse du Chèvrefeuille Jourgnac Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’Association Crinières Blanches et Crins Libres vous propose une randonnée découverte de l’équitation.

Vous aimez marcher et vous avez envie de découvrir l’équitation, alors venez profiter de cette balade de 10 kms sur la journée.

Vous serez tour à tour marcheur ou cavalier suivant vos envies.

Chevaux et ânes sont tenus en main.

Le pique-nique sera tiré du sac et transporté en voiture.

Départ à 9h30 sur le site de l’association.

Prévoir des vêtements adaptés. .

RDV à 9h sur le site de l’assocation 599 Impasse du Chèvrefeuille Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 28 74 11 cbcl87@laposte.net

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English : Rando Découverte

L’événement Rando Découverte Jourgnac a été mis à jour le 2026-04-23 par Terres de Limousin