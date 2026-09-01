Informations pratiques

Condé-lès-Autry

Rando découverte sur le GR de Pays d’Argonne

Condé-lès-Autry Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Découvrez le GR® de Pays d’Argonne lors d’une journée de randonnée conviviale ! Trois départs simultanés depuis les Ardennes, la Meuse et la Marne, avant de se retrouver à Vienne-le-Château pour partager un verre de l’amitié et un pique-nique. Randonnée des Ardennes (12 km) Navette (59 places maximum) garez votre véhicule à Vienne-le-Château et laissez-vous conduire jusqu’au point de départ. Inscription pour la navette avant le 4 septembre 2026 Vous pouvez également rejoindre directement Condé-lès-Autry par vos propres moyens pour un départ à 9 h. Les informations concernant les randonnées au départ de la Marne et de la Meuse sont à retrouver sur l’affiche ci-dessous.

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Condé-lès-Autry 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 23 94 secretariat@argonne-ardennaise.fr

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English :

Discover the GR%AE in the Pays d’Argonne during a fun day of hiking! Three simultaneous departures from the Ardennes, the Meuse, and the Marne, before meeting up in Vienne-le-Château to share a toast and a picnic. Ardennes Hike (12 km) Shuttle (maximum 59 seats): Park your vehicle in Vienne-le-Château and let us drive you to the starting point. Register for the shuttle by September 4, 2026. You can also travel directly to Condé-lès-Autry on your own for a 9 a.m. start. Information about the hikes starting from the Marne and the Meuse can be found on the poster below.

L’événement Rando découverte sur le GR de Pays d’Argonne Condé-lès-Autry a été mis à jour le 2026-08-11 par Ardennes Tourisme