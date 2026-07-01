Informations pratiques

Nistos

RANDO DÉGUSTATION

NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:30:00

fin : 2026-07-11 22:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Une soirée conviviale en nature entre visite d’une ferme à Nistos et randonnée au coucher du soleil !

L’aventure débute avec la visite d’une chèvrerie pour découvrir les méthodes d’élevages, les méthodes de fabrication et les produits de la ferme, puis chaussez vos chaussures de marche pour une randonnée encadrée d’un accompagnateur en montagne qui vous fera découvrir paysages, faune et flore au coucher du soleil.

Un casse croûte sera fourni pendant la randonnée, issu de produits frais et locaux.

Niveau facile (4 km et 250m de D+) à partir de 7 ans.

Durée 17h30 22h30

Tarif 15€/personne

Infos & Résas 05.62.99.21.30 ou reservation@neste-barousse.fr

*à prévoir chaussures de randonnées, tenue de randonnée, sac, eau, lampe frontale

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NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 reservation@neste-barousse.fr

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English :

A fun evening in nature, combining a visit to a farm in Nistos and a sunset hike!

The adventure begins with a visit to a goat farm to learn about the breeding methods, production methods, and the farm’s products. Then, lace up your hiking boots for a guided hike led by a mountain guide who will help you discover the landscapes, flora, and fauna at sunset.

A light snack made with fresh, local ingredients will be provided during the hike.

Difficulty: easy (4 km and 250 m elevation gain) Ages 7 and up.

Duration: 5:30 PM 10:30 PM

Price: 15? per person

Info & Reservations: 05.62.99.21.30 or reservation@neste-barousse.fr

*What to bring: hiking boots, hiking clothes, backpack, water, headlamp

L’événement RANDO DÉGUSTATION Nistos a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Neste-Barousse|CDT65