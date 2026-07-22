Rando des 3 eaux et repas à la broche Stade de Sentenac Chomelix
dimanche 6 septembre 2026 · Stade de Sentenac · Chomelix
Informations pratiques
Chomelix
Rando des 3 eaux et repas à la broche
Stade de Sentenac 129 chemin du stade Chomelix Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
L’ACCA de Chomelix organise la randonnée des 3 eaux.
Inscriptions de 7h30 à 10h sur place. 2 parcours 7 et 17 km.
Participez également au repas sanglier et jambon à la broche qui suivra, sur réservation avant le 29/08.
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Stade de Sentenac 129 chemin du stade Chomelix 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 08 48 20
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English :
The ACCA of Chomelix is organizing the 3 Waters hike.
Registration from 7:30 a.m. to 10:00 a.m. on site. Two routes: 7 and 17 km.
You can also join the wild boar and spit-roasted ham meal afterward; reservations must be made by August 29.
L’événement Rando des 3 eaux et repas à la broche Chomelix a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay