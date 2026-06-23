Rando des Chapelles Esquibien Audierne

Audierne

Rando des Chapelles

Esquibien Chapelle Sainte Edwett Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:15:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

RANDO DES CHAPELLES organisée par l’association des Amis de la Chapelle de Sainte Edwett

Randonnée prévue de sainte Edwett à la chapelle de Sanspe à Beuzec-Cap-Sizun.

Balade d’environ 12 km. Tarif 5 € gratuit enfant.

Départ de la chapelle de Sainte Edwett à 10h.

Pique-nique à prévoir.

Plus d’informations à venir.

Inscriptions à partir de 09h15 sur site ou téléphone / mail. .

Esquibien Chapelle Sainte Edwett Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 76 64 22 73

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English :

L’événement Rando des Chapelles Audierne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz