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Rando des Chapelles Esquibien Audierne

Rando des Chapelles Esquibien Audierne jeudi 20 août 2026.

Lieu
Esquibien
Adresse
Chapelle Sainte Edwett
Ville
29770 Audierne
Département
Finistère
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
09:15:00
Tarif

Audierne

Rando des Chapelles

Esquibien Chapelle Sainte Edwett Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:15:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

RANDO DES CHAPELLES organisée par l’association des Amis de la Chapelle de Sainte Edwett

Randonnée prévue de sainte Edwett à la chapelle de Sanspe à Beuzec-Cap-Sizun.
Balade d’environ 12 km. Tarif 5 € gratuit enfant.
Départ de la chapelle de Sainte Edwett à 10h.
Pique-nique à prévoir.

Plus d’informations à venir.

Inscriptions à partir de 09h15 sur site ou téléphone / mail.   .

Esquibien Chapelle Sainte Edwett Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 76 64 22 73 

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English :

L’événement Rando des Chapelles Audierne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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