Rando des Chapelles Esquibien Audierne
Rando des Chapelles Esquibien Audierne jeudi 20 août 2026.
Audierne
Rando des Chapelles
Esquibien Chapelle Sainte Edwett Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:15:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
RANDO DES CHAPELLES organisée par l’association des Amis de la Chapelle de Sainte Edwett
Randonnée prévue de sainte Edwett à la chapelle de Sanspe à Beuzec-Cap-Sizun.
Balade d’environ 12 km. Tarif 5 € gratuit enfant.
Départ de la chapelle de Sainte Edwett à 10h.
Pique-nique à prévoir.
Plus d’informations à venir.
Inscriptions à partir de 09h15 sur site ou téléphone / mail. .
Esquibien Chapelle Sainte Edwett Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 76 64 22 73
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English :
L’événement Rando des Chapelles Audierne a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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