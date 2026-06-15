Audierne

Rando des chapelles

4 Rue du Calvaire Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Balade bucolique et patrimoniale ente Audierne et Beuzec-Cap-Sizun (12 km). .

4 Rue du Calvaire Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 76 64 22 73

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English :

L’événement Rando des chapelles Audierne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz