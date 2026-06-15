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Rando des chapelles Audierne

Rando des chapelles Audierne jeudi 20 août 2026.

Adresse : 4 Rue du Calvaire

Ville : 29770 Audierne

Département : Finistère

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Audierne

Rando des chapelles

4 Rue du Calvaire Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Balade bucolique et patrimoniale ente Audierne et Beuzec-Cap-Sizun (12 km).   .

4 Rue du Calvaire Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 76 64 22 73 

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English :

L’événement Rando des chapelles Audierne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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