Rando des Grenouilles Thoras
Rando des Grenouilles Thoras samedi 25 avril 2026.
Rando des Grenouilles
Le bourg Thoras Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez participer à la troisième édition de la rando des grenouilles ! 2 parcours au choix 7 ou 13km avec ravitaillement suivi d’un bal animé !
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Le bourg Thoras 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ocgevaudan@gmail.com
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English :
Come and take part in the third edition of the Frog Walk! 2 routes to choose from: 7 or 13km with refreshments followed by a lively dance!
L’événement Rando des Grenouilles Thoras a été mis à jour le 2026-03-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier