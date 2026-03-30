Rando des Grenouilles

Le bourg Thoras Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez participer à la troisième édition de la rando des grenouilles ! 2 parcours au choix 7 ou 13km avec ravitaillement suivi d’un bal animé !

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Le bourg Thoras 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ocgevaudan@gmail.com

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English :

Come and take part in the third edition of the Frog Walk! 2 routes to choose from: 7 or 13km with refreshments followed by a lively dance!

L’événement Rando des Grenouilles Thoras a été mis à jour le 2026-03-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier