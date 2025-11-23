Rando des Gués Moncontour
Rando des Gués Moncontour samedi 6 juin 2026.
Camping du Lac Moncontour Vienne
Équiliberté 86 fête ses dix ans d’engagement et de passion !
Venez faire la fête avec nous le temps d’un week-end de randonnées autour de Moncontour ouvertes aux cavaliers et attelages
Deux jours de randonnées pour découvrir la vallée de la Dive
Organisé par Équiliberté 86 .
Camping du Lac Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 80 19 58 equiliberte86@gmail.com
