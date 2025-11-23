Rando des Gués

Camping du Lac Moncontour Vienne

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

2026-06-06

Équiliberté 86 fête ses dix ans d’engagement et de passion !

Venez faire la fête avec nous le temps d’un week-end de randonnées autour de Moncontour ouvertes aux cavaliers et attelages

Deux jours de randonnées pour découvrir la vallée de la Dive

Organisé par Équiliberté 86 .

Camping du Lac Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 80 19 58 equiliberte86@gmail.com

L’événement Rando des Gués Moncontour a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais