Rando-détente Parking de l’église Villeneuve-la-Dondagre

Villeneuve-la-Dondagre

Rando-détente

Parking de l’église 6 Rue des Vignes Villeneuve-la-Dondagre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’association Paron Re-bond-ir organise une randonnée de 9,5km environ.

Covoiturage possible à 8h30 sur le parking du complexe Roger-Treillé à Paron.

Nos amis les animaux ne sont plus acceptés lors des sorties randos-détente. .

Parking de l’église 6 Rue des Vignes Villeneuve-la-Dondagre 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 45 60 83

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English : Rando-détente

L’événement Rando-détente Villeneuve-la-Dondagre a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Sens et Sénonais