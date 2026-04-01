Rando-détente Parking de l’église Villeneuve-la-Dondagre
Rando-détente Parking de l’église Villeneuve-la-Dondagre dimanche 19 avril 2026.
Villeneuve-la-Dondagre
Rando-détente
Parking de l’église 6 Rue des Vignes Villeneuve-la-Dondagre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’association Paron Re-bond-ir organise une randonnée de 9,5km environ.
Covoiturage possible à 8h30 sur le parking du complexe Roger-Treillé à Paron.
Nos amis les animaux ne sont plus acceptés lors des sorties randos-détente. .
Parking de l’église 6 Rue des Vignes Villeneuve-la-Dondagre 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 45 60 83
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English : Rando-détente
L’événement Rando-détente Villeneuve-la-Dondagre a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Sens et Sénonais