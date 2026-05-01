Thézac

Rando douce

Bourg Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 09:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 6 km, avec un dénivelé de 89m, animée par Jean-Luc. .

Bourg Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 10 20 26

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English : Rando douce

L’événement Rando douce Thézac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée du Lot et Garonne