Rando douce Thézac
Rando douce Thézac mercredi 13 mai 2026.
Thézac
Rando douce
Bourg Thézac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 09:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 6 km, avec un dénivelé de 89m, animée par Jean-Luc. .
Bourg Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 10 20 26
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English : Rando douce
L’événement Rando douce Thézac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée du Lot et Garonne
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