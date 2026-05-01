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Rando douce Thézac

Rando douce Thézac

Rando douce Thézac mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 47370 Thézac

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Thézac

Rando douce

Bourg Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

L’association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 6,7 km, avec un dénivelé de 108m, animée par Marie-Claude.   .

Bourg Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 20 11 25 

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English : Rando douce

L’événement Rando douce Thézac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée du Lot et Garonne