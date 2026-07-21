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AGENDA · Bourneau

Rando du 15 août Bourneau

samedi 15 août 2026 · Bourneau

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Terrain de sport
Ville
85200 Bourneau
Département
Vendée
Tarif
7 7 7

Bourneau

Rando du 15 août

Terrain de sport Bourneau Vendée

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Randonnée organisée par ECO NATURE & USVBC
Inscriptions de 8h00 à 10h30
Départ terrain de sport de Bourneau (café brioche)
retour terrain de sport de Bourneau (casse-croute , boisson)
Prévoir les timbales

Distances 6 km et 14 km
Tarif 7€   .

Terrain de sport Bourneau 85200 Vendée Pays de la Loire +33 7 71 56 58 69 

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English :

Hike organized by ECO NATURE & USVBC

L’événement Rando du 15 août Bourneau a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin