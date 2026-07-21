Rando du 15 août Bourneau
samedi 15 août 2026 · Bourneau
Informations pratiques
Bourneau
Rando du 15 août
Terrain de sport Bourneau Vendée
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Randonnée organisée par ECO NATURE & USVBC
Inscriptions de 8h00 à 10h30
Départ terrain de sport de Bourneau (café brioche)
retour terrain de sport de Bourneau (casse-croute , boisson)
Prévoir les timbales
Distances 6 km et 14 km
Tarif 7€ .
Terrain de sport Bourneau 85200 Vendée Pays de la Loire +33 7 71 56 58 69
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English :
Hike organized by ECO NATURE & USVBC
L’événement Rando du 15 août Bourneau a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin