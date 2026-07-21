Informations pratiques

Bourneau

Rando du 15 août

Terrain de sport Bourneau Vendée

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Randonnée organisée par ECO NATURE & USVBC

Inscriptions de 8h00 à 10h30

Départ terrain de sport de Bourneau (café brioche)

retour terrain de sport de Bourneau (casse-croute , boisson)

Prévoir les timbales

Distances 6 km et 14 km

Tarif 7€ .

Terrain de sport Bourneau 85200 Vendée Pays de la Loire +33 7 71 56 58 69

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English :

Hike organized by ECO NATURE & USVBC

L’événement Rando du 15 août Bourneau a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin