Informations pratiques

Blanzac

Rando et cani rando solidaires

Blanzac Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez avec votre chien profiter d’un moment convivial autours de randonnées adaptées à tous. Les parcours proposés font 6 km et 10 km. Tous les bénéfices seront reversés au profit de l’association des chiens guides d’aveugles. En soirée, vous pourrez profiter d’un repas animé par un DJ suivi d’un feu d’artifice à 22h. .

Blanzac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 47 99 03

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English : Rando et cani rando solidaires

L’événement Rando et cani rando solidaires Blanzac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin