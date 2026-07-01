Informations pratiques

Saint-Agnant-de-Versillat

Rando gourmande à St-Agnant-de-Versillat

13 Route de la Souterraine Saint-Agnant-de-Versillat Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

De l’apéro au dessert, partagez une randonnée conviviale. Et découvrez nos produits locaux.

Chaque étape sera une gourmandise.

Le circuit 8 km à allure libre sur le tracé pittoresque de la Faille des Trois Provinces, en partie au bord de la Sédelle et du ruisseau du Chaudron. Un peu plus de 100 m de montée cumulée. Prévoir bonnes baskets.

Sur inscription. Tarif 20 € par personne.

Inscription avant le lundi 13 juillet au 05 55 89 23 07. .

13 Route de la Souterraine Saint-Agnant-de-Versillat 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr

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English : Rando gourmande à St-Agnant-de-Versillat

L’événement Rando gourmande à St-Agnant-de-Versillat Saint-Agnant-de-Versillat a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Pays Sostranien