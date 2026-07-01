Rando gourmande à St-Agnant-de-Versillat Saint-Agnant-de-Versillat
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Agnant-de-Versillat
Informations pratiques
Saint-Agnant-de-Versillat
Rando gourmande à St-Agnant-de-Versillat
13 Route de la Souterraine Saint-Agnant-de-Versillat Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
De l’apéro au dessert, partagez une randonnée conviviale. Et découvrez nos produits locaux.
Chaque étape sera une gourmandise.
Le circuit 8 km à allure libre sur le tracé pittoresque de la Faille des Trois Provinces, en partie au bord de la Sédelle et du ruisseau du Chaudron. Un peu plus de 100 m de montée cumulée. Prévoir bonnes baskets.
Sur inscription. Tarif 20 € par personne.
Inscription avant le lundi 13 juillet au 05 55 89 23 07. .
13 Route de la Souterraine Saint-Agnant-de-Versillat 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr
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English : Rando gourmande à St-Agnant-de-Versillat
L’événement Rando gourmande à St-Agnant-de-Versillat Saint-Agnant-de-Versillat a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Pays Sostranien