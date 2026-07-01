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AGENDA · Saint-Agnant-de-Versillat

Rando gourmande à St-Agnant-de-Versillat Saint-Agnant-de-Versillat

vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Agnant-de-Versillat

Rando gourmande à St-Agnant-de-Versillat Saint-Agnant-de-Versillat

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
13 Route de la Souterraine
Ville
23300 Saint-Agnant-de-Versillat
Département
Creuse
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Agnant-de-Versillat

Rando gourmande à St-Agnant-de-Versillat

13 Route de la Souterraine Saint-Agnant-de-Versillat Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

De l’apéro au dessert, partagez une randonnée conviviale. Et découvrez nos produits locaux.
Chaque étape sera une gourmandise.

Le circuit 8 km à allure libre sur le tracé pittoresque de la Faille des Trois Provinces, en partie au bord de la Sédelle et du ruisseau du Chaudron. Un peu plus de 100 m de montée cumulée. Prévoir bonnes baskets.

Sur inscription. Tarif 20 € par personne.
Inscription avant le lundi 13 juillet au 05 55 89 23 07.   .

13 Route de la Souterraine Saint-Agnant-de-Versillat 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07  tourisme-la-souterraine@cco23.fr

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English : Rando gourmande à St-Agnant-de-Versillat

L’événement Rando gourmande à St-Agnant-de-Versillat Saint-Agnant-de-Versillat a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Pays Sostranien