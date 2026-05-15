Ardentes

Rando gourmande

Rue Pasteur Ardentes Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Une nouvelle fois le Comité de Saint-Leu organise sa randonnée gourmande le samedi 13 juin et cela pour la 5e année.

Venez vous dégourdir les jambes tout en prenant votre repas, environ 10km ( apéro puis le repas suivi du fromage et enfin votre dessert lors de votre arrivée pour vous récompenser de tous vos efforts) Départ à 18h30 local rue Pasteur.

Nous vous attendons nombreux à partir de 18h30 pour le départ à notre local rue Pasteur , en espérant que le beau temps soit de la partie.

Vous trouverez les flyers pour l’inscription avant le 3 juin dans tous les magasin d’Ardentes ou en imprimant celui dans cette publication. 8 .

Rue Pasteur Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 82 22 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Once again, the Comité de Saint-Leu is organizing its gourmet hike on Saturday June 13, for the 5th year running.

L’événement Rando gourmande Ardentes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Châteauroux Berry Tourisme