Rando gourmande Ardentes
Rando gourmande Ardentes samedi 13 juin 2026.
Ardentes
Rando gourmande
Rue Pasteur Ardentes Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Une nouvelle fois le Comité de Saint-Leu organise sa randonnée gourmande le samedi 13 juin et cela pour la 5e année.
Venez vous dégourdir les jambes tout en prenant votre repas, environ 10km ( apéro puis le repas suivi du fromage et enfin votre dessert lors de votre arrivée pour vous récompenser de tous vos efforts) Départ à 18h30 local rue Pasteur.
Nous vous attendons nombreux à partir de 18h30 pour le départ à notre local rue Pasteur , en espérant que le beau temps soit de la partie.
Vous trouverez les flyers pour l’inscription avant le 3 juin dans tous les magasin d’Ardentes ou en imprimant celui dans cette publication. 8 .
Rue Pasteur Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 82 22 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Once again, the Comité de Saint-Leu is organizing its gourmet hike on Saturday June 13, for the 5th year running.
L’événement Rando gourmande Ardentes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Châteauroux Berry Tourisme