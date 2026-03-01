Georges Lubin et la Correspondance de George Sand Ardentes

Georges Lubin et la Correspondance de George Sand

2 Rue George Sand Ardentes Indre

Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Rencontre avec un spécialiste de Georges Lubin.

Georges Lubin, né à Ardentes en 1904, a consacré près de la moitié de sa vie à rassembler et éditer la Correspondance de George Sand (26 volumes).

Thierry Bodin, expert en autographe et originaire du Berry, viendra nous présenter sa conférence Georges Lubin et la Correspondance de George Sand , afin de mettre en avant le parcours et le travail effectué par cet enfant du pays. .

Interview with a Georges Lubin specialist.

