Informations pratiques

Bédarieux

RANDO GOURMANDE

Bédarieux Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Marche gourmande organisée par Bédarieux Course Nature, avec des étapes entrée-plat-dessert (départ 9h 9 km)

Pensez à prendre votre gobelet.

Plus d’infos sur le site de l’association organisatrice Bédarieux Course Nature https://www.bcn34.com/

Dimanche 13 septembre a lieu l’édition 2026 de la marche gourmande organisée par Bédarieux Course Nature

avec des étapes entrée-plat-dessert (départ 9h 9 km )

Pour les épicuriens amoureux de la nature RDV sur la randonnée gourmande des Caminols.

Vous aurez l’opportunité de parcourir les magnifiques sentiers de Bédarieux et de profiter d’un véritable repas, préparé avec soin et des produits locaux. Chaque étape de la randonnée vous réserve une nouvelle surprise gustative !

Marche de 9km et 200D+.

Attention nombre de places limité à 200.

Inscription fortement conseillée sur le site jusqu’au 13/09 18h00 ou sur le salon des associations de Bédarieux où l’association tiendra un stand.

Inscription sur place le 13/09 à partir de 8h00 dans la limite des places disponibles. Départ à partir de 9h00 par vagues de 50 personnes toutes les 10 minutes.

Pensez à prendre votre gobelet: obligatoire car sur les points de dégustation il n’y en aura pas.

Pour plus de renseignements https://www.bcn34.com/ .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie

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English : RANDO GOURMANDE

Gourmet walk organized by Bédarieux Course Nature, with starter-main course-dessert stages (9am start 9 km)

Remember to bring your cup.

Further information on the Bédarieux Course Nature website: https://www.bcn34.com/

L’événement RANDO GOURMANDE Bédarieux a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB