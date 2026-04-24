Bédarieux

LES MERCREDIS AU PAYS -MAS DEVES MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2026 17H

Route de Clermont Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2026 17H MAS DEVES VANESSA ANTOINE

La magie des plantes à l’état pur

Votre visite commencera par une balade à la reconnaissance des plantes sauvages et médicinales qui servent de matière première à la fabrication des baumes et savons.

GRATUIT Réservation obligatoire L’Office de Tourisme Bédarieux Grand Orb 04 67 95 08 79

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2026 17H

BÉDARIEUX Mas Le Deves Vanessa Antoine

“La magie des plantes à l’état pur”.

Votre visite commencera par une balade à la reconnaissance des plantes sauvages et médicinales qui servent de matière première à la fabrication des baumes et savons. Puis, visite de l’atelier pour découvrir les secrets de fabrication de nos produits. Nous finirons par une découverte des propriétés des plantes médicinales méditerranéennes pour votre peau.

Infos & réservations Office de Tourisme Bédarieux grand Orb +33(0) 4 67 95 08 79 .

Route de Clermont Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79 bedarieux@tourisme-grandorb.fr

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English :

WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2026 5PM MAS DEVES VANESSA ANTOINE

The magic of plants in their purest form

Your visit begins with a stroll to discover the wild and medicinal plants that are used as raw materials in the manufacture of balms and soaps.

FREE Reservations required: Bédarieux Grand Orb Tourist Office: 04 67 95 08 79

L’événement LES MERCREDIS AU PAYS -MAS DEVES MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2026 17H Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB