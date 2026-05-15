Rando gourmande La Chaumusse. Les attelages du Grandvaux La Chaumusse
Rando gourmande La Chaumusse. Les attelages du Grandvaux La Chaumusse samedi 20 juin 2026.
La Chaumusse
Rando gourmande La Chaumusse.
Les attelages du Grandvaux 1090 Route de Saint-Pierre La Chaumusse Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 15:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Randonnée pédestre & gourmande samedi 20 juin 2026.
Deux boucles sont proposées de 7 km & 12 km, au cœur de la forêt Haut-Jurassienne.
Partez à la rencontre d’une cascade méconnue, au fil des chemins balisés, tout en profitant d’étapes gourmandes faites de produits régionaux.
Viennoiseries et café offerts au départ.
Départ à partir de 9h.
Chaussures et bâtons de marche conseillés !
Inscription avant le 16 juin sur HelloAsso.
Tarifs 15€/participant (15 ans et plus) 5€/enfant ( de 4 à 14 ans)
Organisée par l’association Les Caval’arcs du Grandvaux.
Contact Les Attelages du Grandvaux 06 80 53 48 16. .
Les attelages du Grandvaux 1090 Route de Saint-Pierre La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 48 16
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English : Rando gourmande La Chaumusse.
L’événement Rando gourmande La Chaumusse. La Chaumusse a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX