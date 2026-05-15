Rando gourmande La Chaumusse. Les attelages du Grandvaux La Chaumusse

La Chaumusse

Rando gourmande La Chaumusse.

Les attelages du Grandvaux 1090 Route de Saint-Pierre La Chaumusse Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 15:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Randonnée pédestre & gourmande samedi 20 juin 2026.

Deux boucles sont proposées de 7 km & 12 km, au cœur de la forêt Haut-Jurassienne.

Partez à la rencontre d’une cascade méconnue, au fil des chemins balisés, tout en profitant d’étapes gourmandes faites de produits régionaux.

Viennoiseries et café offerts au départ.

Départ à partir de 9h.

Chaussures et bâtons de marche conseillés !

Inscription avant le 16 juin sur HelloAsso.

Tarifs 15€/participant (15 ans et plus) 5€/enfant ( de 4 à 14 ans)

Organisée par l’association Les Caval’arcs du Grandvaux.

Contact Les Attelages du Grandvaux 06 80 53 48 16. .

Les attelages du Grandvaux 1090 Route de Saint-Pierre La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 48 16

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English : Rando gourmande La Chaumusse.

L’événement Rando gourmande La Chaumusse. La Chaumusse a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX