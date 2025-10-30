Visite guidée de l’atelier Plaisirs FrOMaJura Plaisirs Fromajura La Chaumusse

Visite guidée de l’atelier Plaisirs FrOMaJura Plaisirs Fromajura La Chaumusse jeudi 30 octobre 2025.

Visite guidée de l’atelier Plaisirs FrOMaJura

Plaisirs Fromajura 20 bis route de genève La Chaumusse Jura

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 10:30:00

fin : 2025-11-20 11:30:00

Date(s) :

2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-23

L’atelier de fabrication Plaisirs Fromajura vous propose le jeudi matin, une visite guidée pour découvrir la fabrication de produits laitiers artisanaux crèmes desserts, crèmes glacées..

Tout est fabriqué à partir de lait et crème issus de vaches conduites en système AOP du Jura, avec une teneur en sucre faible, pour une gourmandise accessible à tous…

Réservation obligatoire au 03 84 60 15 25 avant mercredi midi. .

Plaisirs Fromajura 20 bis route de genève La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com

English : Visite guidée de l’atelier Plaisirs FrOMaJura

German : Visite guidée de l’atelier Plaisirs FrOMaJura

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée de l’atelier Plaisirs FrOMaJura La Chaumusse a été mis à jour le 2025-10-21 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX