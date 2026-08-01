Informations pratiques

La Tour-Saint-Gelin

Rando Gourmande

Départ du stade La Tour-Saint-Gelin Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le Richelais organise sa traditionnelle rando gourmande, de 10 km !

Venez découvrir notre territoire tout en profitant du ravitaillement le long du parcours.

Merci d’apporter gobelet, lampe et gilet jaune.

Inscrivez-vous vite avant le 16 août.

Le Richelais organise sa traditionnelle rando gourmande, de 10 km !

Venez découvrir notre territoire tout en profitant du ravitaillement le long du parcours.

Merci d’apporter gobelet, lampe et gilet jaune.

Inscrivez-vous vite avant le 16 août. 15 .

Départ du stade La Tour-Saint-Gelin 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 26 39 41 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Richelais is organizing its traditional 10-km gourmet hike!

Come discover our region while enjoying refreshments along the route.

Please bring a cup, a flashlight, and a yellow vest.

Sign up soon—before August 16.

L’événement Rando Gourmande La Tour-Saint-Gelin a été mis à jour le 2026-08-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme