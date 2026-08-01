Rando Gourmande La Tour-Saint-Gelin
samedi 29 août 2026 · La Tour-Saint-Gelin
Informations pratiques
La Tour-Saint-Gelin
Rando Gourmande
Départ du stade La Tour-Saint-Gelin Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le Richelais organise sa traditionnelle rando gourmande, de 10 km !
Venez découvrir notre territoire tout en profitant du ravitaillement le long du parcours.
Merci d’apporter gobelet, lampe et gilet jaune.
Inscrivez-vous vite avant le 16 août.
Le Richelais organise sa traditionnelle rando gourmande, de 10 km !
Venez découvrir notre territoire tout en profitant du ravitaillement le long du parcours.
Merci d’apporter gobelet, lampe et gilet jaune.
Inscrivez-vous vite avant le 16 août. 15 .
Départ du stade La Tour-Saint-Gelin 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 26 39 41 65
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English :
Le Richelais is organizing its traditional 10-km gourmet hike!
Come discover our region while enjoying refreshments along the route.
Please bring a cup, a flashlight, and a yellow vest.
Sign up soon—before August 16.
L’événement Rando Gourmande La Tour-Saint-Gelin a été mis à jour le 2026-08-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme