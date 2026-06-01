Rando Gourmande Salle des Fêtes de Vimarcé Vimartin-sur-Orthe

Vimartin-sur-Orthe

Rando Gourmande

Salle des Fêtes de Vimarcé 3 rue Henry de Gastines Vimartin-sur-Orthe Mayenne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Cette fois-ci on marche et on mange un dimanche midi !

Pour cette année, RDV sur dans le bourg de Vimarcé à la salle des Fêtes pour le départ de la randon gourmande 2026 à partir de 10H jusqu’à 11h max.

Une halte à mi parcours avec l’apéro et l’entrée puis le plat, fromage et dessert servi à l’arrivée.

Inscription obligatoire et choix des menus à donner 5 jours avant max.

Organisée par le Comité des Fêtes de Vimartin sur Orthe. .

Salle des Fêtes de Vimarcé 3 rue Henry de Gastines Vimartin-sur-Orthe 53160 Mayenne Pays de la Loire cdf.vimartin53@gmail.com

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English :

This time we’re walking and eating on a Sunday lunchtime!

L’événement Rando Gourmande Vimartin-sur-Orthe a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons