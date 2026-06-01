Rando Gourmande Salle des Fêtes de Vimarcé Vimartin-sur-Orthe
Rando Gourmande Salle des Fêtes de Vimarcé Vimartin-sur-Orthe dimanche 14 juin 2026.
Vimartin-sur-Orthe
Rando Gourmande
Salle des Fêtes de Vimarcé 3 rue Henry de Gastines Vimartin-sur-Orthe Mayenne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Cette fois-ci on marche et on mange un dimanche midi !
Pour cette année, RDV sur dans le bourg de Vimarcé à la salle des Fêtes pour le départ de la randon gourmande 2026 à partir de 10H jusqu’à 11h max.
Une halte à mi parcours avec l’apéro et l’entrée puis le plat, fromage et dessert servi à l’arrivée.
Inscription obligatoire et choix des menus à donner 5 jours avant max.
Organisée par le Comité des Fêtes de Vimartin sur Orthe. .
Salle des Fêtes de Vimarcé 3 rue Henry de Gastines Vimartin-sur-Orthe 53160 Mayenne Pays de la Loire cdf.vimartin53@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This time we’re walking and eating on a Sunday lunchtime!
L’événement Rando Gourmande Vimartin-sur-Orthe a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons