Rando goûter Gournay-en-Bray
jeudi 27 août 2026 · Gournay-en-Bray
Informations pratiques
Gournay-en-Bray
Rando goûter
44 Avenue du Général Leclerc Gournay-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Participez à une rando goûter le jeudi 27 août 2026 à Gournay-en-Bray. Balade conviviale pour découvrir patrimoine local suivie d’un goûter.
Activité gratuite, à partir de 6 ans.
En partenariat avec l’Atelier de Gournay-en-Bray. .
44 Avenue du Général Leclerc Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 53 80 culture@gournay-en-bray.fr
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English : Rando goûter
L’événement Rando goûter Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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