Informations pratiques

Gournay-en-Bray

Rando goûter

44 Avenue du Général Leclerc Gournay-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Participez à une rando goûter le jeudi 27 août 2026 à Gournay-en-Bray. Balade conviviale pour découvrir patrimoine local suivie d’un goûter.

Activité gratuite, à partir de 6 ans.

En partenariat avec l’Atelier de Gournay-en-Bray. .

44 Avenue du Général Leclerc Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 53 80 culture@gournay-en-bray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando goûter

L’événement Rando goûter Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray